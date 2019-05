Ciclone atinge Bangladesh depois de golpear Índia, evacuações em massa salvam vidas

DACA/BHUBANESWAR, Índia (Reuters) - O ciclone mais forte a atingir a Índia em cinco anos matou pelo menos 12 pessoas no leste do estado de Odisha, antes de seguir para o nordeste em Bangladesh neste sábado, onde mais quatro pessoas morreram, embora mais de um milhão tenham sido movidas com segurança para fora da área de perigo.

Depois de chegar ao continente na sexta-feira, o ciclone tropical Fani perdeu parte de seu poder e foi rebaixado para a categoria de “depressão profunda” pelo Departamento Meteorológico da Índia conforme a tempestade se deslocava para o interior em Bangladesh.

“O medo de uma catástrofe de grandes proporções está praticamente acabado à medida que ele se enfraquece”, disse Shamsuddin Ahmed, diretor do Departamento Meteorológico de Bangladesh, a repórteres.

A tempestade fez dezenas de aldeias na costa baixa de Bangladesh submergirem, disse um funcionário do Ministério do Desastre em Daca.

Cerca de 1,2 milhão de pessoas que vivem nos distritos mais vulneráveis ​​do Bangladesh foram transferidas para cerca de 4.000 abrigos.

A tempestade danificou mais de 500 casas, destruindo várias no distrito de Noakhali, onde uma criança de dois anos e uma menina de 12 anos foram mortas e cerca de 30 pessoas ficaram feridas, disse à Reuters o funcionário local Tanmoy Das.

O ministro do Desastre de Bangladesh, Enamur Rahman, disse a repórteres que pelo menos quatro pessoas morreram e 63 ficaram feridas.