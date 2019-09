Seleção de basquete dos EUA termina em 7º em Mundial

PEQUIM (Reuters) - A seleção de basquete dos Estados Unidos ficou no sétimo lugar no Campeonato Mundial da Fiba neste sábado, após vencer o time da Polônia por 87-74, selando a pior campanha da equipe norte-americana no torneio.

Com o trio do Boston Celtics Kemba Walker, Jayson Tatum e Marcus Smart no banco, a seleção dos EUA acertou oito de 13 tiros de 3 pontos, liderando por 17 pontos até meados do jogo.

A equipe polonesa reduziu essa vantagem para sete pontos no terceiro período, mas não conseguiu chegar perto o bastante para ameaçar o time dos EUA, que havia entrado na competição como favorito, mas terminou na sétima posição após derrotas para a França e Sérvia.

Por Philip O'Connor