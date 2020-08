NBA retomará playoffs no sábado após paralisação em protesto contra injustiça racial

Quadra da NBA em Orlando 26/08/2020 Kevin C. Cox/Pool Photo-USA TODAY Sports

(Reuters) - Os jogadores da NBA que boicotaram jogos como parte de um protesto contra a injustiça racial e a brutalidade policial concordaram em retomar os playoffs no sábado, informaram a liga norte-americana e basquete e associação dos jogadores nesta sexta-feira.

A decisão encerra uma paralisação de três dias, parte de um protesto liderado pelos jogadores que foi provocado pelos disparos de policias contra Jacob Blake, um homem negro de Kenosha, no Estado do Wisconsin, e também levou ao cancelamento de jogos em outros esportes.

O acordo foi anunciado um dia depois de jogadores, técnicos e presidentes de times terem uma conversa franca a respeito dos próximos passos de novas iniciativas e ações coletivas em apoio à justiça social e à igualdade racial.

Como parte do acordo, a NBA e seus jogadores estabelecerão uma coalizão de justiça social que se concentrará em uma gama ampla de temas, como a ampliação do acesso ao voto, a promoção do engajamento civil e a defesa de uma reforma significativa da polícia e da justiça criminal.

Times que possuem e controlam seus próprios ginásios também trabalharão com autoridades eleitorais municipais para converter as instalações em seções eleitorais para a eleição presidencial de 2020 como opção de votação presencial segura em áreas vulneráveis à Covid-19.

A liga ainda disse que trabalhará para incluir em cada partida de playoff locais dedicados a promover um engajamento civil maior em eleições nacionais e municipais e a conscientizar as pessoa sobre o acesso e as oportunidades para os eleitores.

Por Frank Pingue, em Toronto