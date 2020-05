VISIÓN ANALISTAS-El Constitucional alemán condiciona la compra de deuda pública por el Bundesbank

LONDRES, 5 may (Reuters) - Los rendimientos de los bonos de la zona euro subían el martes y el euro caía después de que el Tribunal Constitucional alemán instara al Bundesbank a que dejara de participar en el plan de estímulo PSPP a largo plazo del Banco Central Europeo, a menos que el BCE pueda demostrar que esas compras son necesarias.

El fallo no se aplica al mecanismo de financiación de la pandemia del BCE, el PEPP.

Los rendimientos alemanes de 10 años subían 3 puntos básicos (pb), en lugar de la subida de 1,12 pb que mostraban antes, mientras que los rendimientos italianos subían en 5 pb. El euro bajaba un 0,6%. La bolsa alemana revertía pérdidas previas y subía más de un 1%.

He aquí algunos comentarios de participantes en el mercado:

- JEROME LEGRAS, JEFE DE ANÁLISIS DE AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS

“No he visto una bofetada jurídica similar en toda mi vida. En última instancia, no estoy seguro de que haya consecuencias reales, el BCE tendrá que explicar y detallar mucho más. Lo importante es que también dijeron que esto no se aplica al actual programa COVID-19 (PEPP)”.

- ANTOINE BOUVET, ANALISTA SENIOR DE TIPOS, ING, LONDRES

“Lo importante es que el BCE y el Bundesbank tienen tres meses para remediar las preocupaciones del tribunal. Lo que no sabemos es cómo pueden resolver esas preocupaciones”.

“El resultado menos probable pero más positivo para los mercados es que el BCE trate de convencer al tribunal sobre la importancia del PSPP. El segundo resultado podría depender de si pueden añadir algunas salvaguardas para asegurarse de que el PSPP respeta el principio de proporcionalidad entre la política económica y monetaria. Este es el más difícil de evaluar”.

- MARIJA VEITMANE, ESTRATEGA PRINCIPAL, STATE STREET GLOBAL MARKETS

“A primera vista, el fallo de la corte alemana sobre la inconstitucionalidad de la QE (expansión cuantitativa) podría ser percibido como un duro revés para el BCE. Incluso puede parecer el principio del fin del euro. Sin embargo, como siempre, lo importante son los detalles. El tribunal le está dando al BCE tres meses para arreglar los problemas con la QE. La decisión depende en última instancia de que el Bundesbank sea un participante dispuesto a participar en el programa”.

“Por el momento, parece que hay suficiente margen de maniobra para que los programas de QE continúen, aunque sea con cierto retraso. Por lo tanto, la reacción inicial es probable que sea de presión para el euro, los bonos italianos y posiblemente los bancos europeos, pero es probable que esta presión sea de corta duración”.

- EDWARD PARKER, CIO BROOKS MACDONALD

“La decisión del tribunal puede poner en tela de juicio la futura participación del Bundesbank en programas de ámbito europeo. Dado el tamaño económico de Alemania tanto en la UE como en la zona euro, si el Bundesbank no apoya la futura mutualización de riesgos, esto sería negativo para los activos de riesgo europeos”.

“Esto ejercerá presión no sólo sobre la futura participación en la facilitación cuantitativa, sino que también ejercerá presión política para no apoyar el reparto de la carga fiscal”.

“(La decisión) pone de relieve la falta de unidad en Europa sobre la necesidad o la capacidad jurídica de prestar apoyo a los Estados miembros más débiles”.

-KENNETH BROUX, ESTRATEGA DE SOCIETE GENERALE

“El PSPP viola la ley alemana pero creo que el plazo de 3 meses es importante para aclarar la proporcionalidad y el BCE puede seguir adelante después. Mientras tanto, el PEPP sigue adelante con normalidad”.

- HOLGER SCHMIEDLING, ECONOMISTA JEFE DE BERENBERG

“Esto parece un pequeño ‘big bang’. Karlsruhe (en referencia al Constitucional) parece prestar atención a las quejas parcialmente”.

“Si todo esto lleva al BCE a hacer que sus decisiones y su proporcionalidad sean más transparentes, entonces el BCE puede probablemente resolverlo. Pero tenemos que examinar todos los detalles para entender las ramificaciones”.

“En la práctica, esto no debería restringir demasiado al BCE. Sin embargo, Karlsruhe ha enfatizado que hay límites para la compra de bonos. Esto podría hacer más difícil que el BCE amplíe el PEPP”.

