Schnabel dice que el fallo del Constitucional alemán no afecta directamente al BCE

FOTO DE ARCHIVO: Isabel Schnabel, miembro del consejo asesor de expertos económicos alemanes, en el 29º Frankfurt European Banking Congress en la Antigua Ópera de Fránfort , Alemania, el 22 de noviembre de 2019. REUTERS/Ralph Orlowski

BERLÍN, 27 may (Reuters) - El fallo del tribunal constitucional alemán contra el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo no afectará directamente al BCE y no llevará a que el Bundesbank tenga que salir del programa, dijo Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

“No estamos modificando nuestra política monetaria de ninguna manera en respuesta a este fallo”, dijo Schnabel en una entrevista con el Financial Times publicada el miércoles.

“Tenemos que evitar una situación en la que un banco central nacional no pueda participar en nuestros programas de compra de activos”, añadió. “Estoy segura de que habrá comunicación entre el Bundesbank y el Parlamento alemán y el Gobierno alemán, y habrá que encontrar una solución”.

El máximo tribunal de Alemania dictaminó a principios de este mes que el BCE se había excedido en su mandato en el programa de compras de bonos soberanos desde 2015 y ordenó al banco central alemán salir del mismo a menos que el BCE pueda demostrar su proporcionalidad en un plazo de tres meses.

Información de Riham Alkousaa; editado por Thomas Escritt; traducido por Tomás Cobos