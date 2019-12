Milhares formam corrente humana em Bruxelas em manifestação contra mudanças climáticas

BRUXELAS (Reuters) - Milhares de pessoas de mãos dadas formaram uma corrente humana no centro de Bruxelas neste domingo para atrair atenção do público à necessidade de uma ação urgente e conjunta contra as mudanças climáticas.

Por volta de 2.400 pessoas participaram da manifestação pacífica, disse a polícia, que circundou o Parlamento Federal da Bélgica e o Palácio Real.

A manifestação de duas horas foi realizada enquanto legisladores do mundo inteiro reúnem-se em Madri para a Convenção das Nações Unidas (ONU) para as Mudanças Climáticas.

“O principal propósito é pedir mais ambições climáticas e para o governo federal atacar a crise do clima”, disse Julie Van Houtryve, porta-voz de uma das organizadoras, a Coalizão Climática da Bélgica.

“Precisamos de solidariedade e cooperação entre governos e políticos na Bélgica.”

Reportagem de Jan Strupczewski