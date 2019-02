Jonah Hill debuta como director con película noventera sobre skating

El actor estadounidense Jonah Hill en los Governors Awards 2018, Hollywood, California, EEUU, 18 noviembre 2018 REUTERS/Mario Anzuoni

BERLÍN (Reuters) - Famoso por las comedidas de los inicios de su carrera, ahora el actor Jonah Hill quiere desafiar los conceptos tradicionales de la masculinidad con su debut como director: una cinta sobre un grupo de jóvenes skaters de los Angeles en la década de 1990.

“Mid90s”, presentada en el Festival de Cine de Berlín, sigue a Stevie, de 13 años quien, golpeado por su hermano mayor, se junta con un grupo de skaters que se junta a fumar y a hacer chistes soeces.

El tímido joven se convierte en un adolescente problemático, que empieza a beber y a fumar, a robarle dinero a su madre y se involucra con una chica mayor que él en un fiesta, en un intento por encajar con sus nuevos amigos. En un momento, intenta suicidarse, ahorcándose con el cable de una consola de juegos.

Hill dijo que quería mostrar lo dañino que muchas veces es el lenguaje misógino y homofóbico de los chicos, y explorar cómo su incapacidad de expresar el dolor emocional lleva a malas decisiones.

“En Estados Unidos en ese tiempo en los noventas, la masculinidad tradicional era no mostrar emoción, no mostrar sensibilidad, no mostrar vulnerabilidad porque hacerlo es femenino o -Dios no lo quiera- gay”, afirmó Hill.

El actor, de 35 años, dijo que pasó su juventud haciendo lo que él pensaba que otros querían que hiciera y aunque amaba películas como “Superbad” en la que participó, presentaban una especie de masculinidad cómica, y que quería hacer algo distinto ahora.

Reporte de Michelle Martin; Editado en español por Janisse Huambachano