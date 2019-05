Sugar Ray Leonard dice pugilismo no ha muerto, pero Roberto Durán no está tan seguro

LOS ANGELES, 27 mayo (Reuters) - La leyenda estadounidense del boxeo Sugar Ray Leonard cree que si bien el deporte no mantuvo el interés del público que tuvo durante su apogeo, todavía está vivo, algo que su amigo y exrival Roberto “Mano de Piedra” Durán cuestiona.

Imagen de archivo del exboxeador Roberto Durán luego de su llegada a una sesión fotográfica para la película "Manos de piedra" fuera de la competencia de la edición 69 del Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia. 16 de mayo, 2016. REUTERS/Regis Duvignau

En una entrevista conjunta para promocionar una nueva película sobre la carrera del panameño, titulada “I Am Durán”, los expúgiles intercambiaron conceptos, bromas y risas sobre la actualidad del boxeo, así como sus históricos enfrentamientos que cautivaron al mundo en 1980.

“El boxeo no está muerto como dicen algunos”, dijo Leonard, quien perdió su título de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo ante Durán en 1980 antes de recuperarlo en una revancha que se disputó ese mismo año.

“Pero el deporte en sí mismo debe arreglarse. No solo digas que eres el mejor, muéstrale a la gente o a los espectadores que eres el mejor peleando contra los mejores y deja que ellos sean los jueces”, sostuvo en diálogo con Reuters.

Durán, de 67 años, dejó en claro que no le gusta mucho la camada actual de boxeadores.

“Nooo, ¿respeto? ¿De qué?”, dijo cuando se le preguntó acerca de los púgiles que saltan al cuadrilátero en la actualidad, como el campeón mundial de peso pesado Anthony Joshua o el titular de peso pesado del CMB Deontay Wilder. “Nosotros nacimos en la época de los verdaderos peleadores”.

“Si nos comparan con los boxeadores de hoy en día, nunca nos habrían ganado”, relató. “Ahora cualquiera pelea y gana 7, 8, 10, 50 ó 60 millones de dólares (....) nosotros prácticamente peleábamos gratis. Para el dinero que hay hoy en día peleábamos gratis”, remarcó.

Durán, quien luchó para salir de la pobreza y convertirse en un ícono en su Panamá natal, mostró su respeto por el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien actualmente posee tres de los cuatro títulos de peso mediano.

“Yo admiro hoy en día a un muchacho que viene subiendo y que estoy contento y me alegro, que es mexicano (...) Me alegra porque si no solo los americanos son los que ganan ese dinero. Me alegro por Canelo porque es latino”, dijo Durán.

“Nosotros nos ponemos contentos cuando un latino gana tantos millones de dólares como los americanos”, agregó.

¿QUIÉN PEGA MÁS FUERTE?

Leonard dijo que Durán, cuyo estilo implacable y agresivo le valió un sorprendente récord de 103 triunfos y 16 derrotas en su carrera, se encuentra entre los mejores que ha enfrentado.

“La gente me pregunta eso todo el tiempo: ¿quién te golpeó más fuerte?”, dijo Leonard. “Y muchas veces digo Roberto Durán porque Durán me golpeó tan fuerte, y tantas veces, en tantas zonas ilegales, que se sentía como unas pocas personas en el ring”, dijo con una sonrisa.

“Era muy rápido y muy bueno eludiendo los golpes, simplemente fue un campeón increíble”, agregó.

Leonard, quien ganó 36 de sus 40 peleas y empató una, dijo que perdió la primer pelea con Durán -por puntos en decisión unánime tras 15 asaltos- en parte porque eligió enfrentarse mano a mano al panameño en lugar de confiar en su velocidad.

Leonard sostuvo que quería lastimar a Durán por los comentarios despectivos que hizo sobre su esposa antes de la pelea, la única en la que según el púgil estadounidense entró al ring enojado.

Los dos se enfrentarían en una revancha más tarde ese año, en la pelea apodada “No Más” en la que Durán se retiró en el octavo asalto.

Durán dijo que se vio obligado a abandonar la pelea por un fuerte dolor muscular abrumador que dijo estaba relacionado con la rápida pérdida de peso que sufrió para pasar el pesaje en la revancha.

Editado en español por Javier Leira