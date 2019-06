"MIB: Homens de Preto - Internacional" lidera bilheteria com 28 milhões de dólares nos EUA

LOS ANGELES (Variety.com) - Hollywood parece mostrar um contagioso caso de esgotamento do modelo de franquias neste verão, depois que “MIB: Homens de Preto - Internacional” e “Shaft” se tornaram as mais recentes sequências ignoradas pelos frequentadores de cinema na América do Norte.

“MIB: Homens de Preto - Internacional”, da Sony, liderou as vendas de ingressos nas bilheterias de fim de semana, com 28,5 milhões de dólares, mas ainda assim ficou aquém das expectativas. Esses números representam cerca de metade do que os filmes anteriores da sequência de ficção científica arrecadaram durante o primeiro fim de semana em cartaz.

O filme, estrelado por Tessa Thompson e Chris Hemsworth, não deve atingir o mesmo patamar dos filmes originais estrelados por Will Smith e Tommy Lee Jones; os analistas previam um fim de semana de estreia acima de 30 milhões de dólares.

Dirigido por F. Gary Gray, a sequência tem Thompson e Hemsworth como agentes que protegem a Terra de uma série de ataques alienígenas. “MIB: Homens de Preto - Internacional” está agora apostando em espectadores no exterior para tornar a aventura de ação um sucesso. A Sony co-financiou o filme com a Hemisphere e a Tencent, gastando 110 milhões de dólares na produção, cerca de metade do que custou “MIB 3”.

Críticos elogiaram a química entre Hemsworth e Thompson, que primeiro dividiram a tela em “Thor: Ragnarok”, mas as críticas foram pouco inspiradoras para a sequência, que vem sete anos após o filme anterior e 25 anos após o primeiro.