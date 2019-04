Trump dice que Boeing debe arreglar algunos aspectos y "cambiar el nombre" de su avión 737 MAX

Foto de archivo. El logo de la compañía Boeing en una pantalla de la Bolsa de Valores de Nueva York, EEUU. 11 de marzo de 2019. REUTERS/Brendan McDermid.

WASHINGTON (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el lunes a Boeing a corregir algunos aspectos y “cambiar el nombre” de su cuestionado avión de pasajeros 737 MAX luego de dos accidentes fatales, pese a que los reguladores de ese país siguen trabajando con el fabricante de aviones y las aerolíneas para buscar una solución.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) se ha reunido con representantes de American Airlines Group Inc., United Airlines y Southwest Airlines Co. sobre los próximos pasos, después de que los vuelos de más de 300 Boeing Co. 737 MAX hayan sido suspendidos en todo el mundo.

Funcionarios de la FAA también organizaron una revisión conjunta con los reguladores aeronáuticos de otros países, mientras que fiscales federales, la oficina del inspector general del Departamento de Transporte de Estados Unidos y un panel de expertos están revisando la certificación del avión.

En una publicación muy temprano en Twitter, Trump intervino con su propio consejo.

“Qué sé yo sobre el ‘branding’, tal vez nada (¡pero me convertí en presidente!). Pero si fuera Boeing, ARREGLARÍA el Boeing 737 MAX, agregaría algunas funciones adicionales y cambiaría el nombre del avión. Ningún producto ha sufrido como este. Pero, de nuevo, ¿qué diablos sé yo?”, tuiteó Trump.

