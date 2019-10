Conselho eleitoral da Bolívia atualiza contagem rápida após protestos, mostra Morales com vantagem maior

Manifestante segura bandeira da Bolívia durante protesto em La Paz 21/10/2019 REUTERS/David Mercado

LA PAZ (Reuters) - O conselho eleitoral da Bolívia atualizou sua contagem preliminar de votos das eleições presidenciais na noite desta segunda-feira, depois de uma pausa de quase 24 horas desencadear protestos e pedidos de observadores internacionais e governos estrangeiros para que ela fosse retomada para garantir a transparência.

Com 95% dos votos apurados, o presidente Evo Morales tinha pouco mais de 46% e seu principal rival, Carlos Mesa, 37%, mostrando Morales ampliando sua liderança, mas ainda sem a vantagem de 10 pontos necessária para evitar um segundo turno com Mesa em dezembro, mostraram dados do site do Conselho Supremo Eleitoral.

Reportagem de Mitra Taj