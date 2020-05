Parlamento boliviano aprova lei que pede eleições em 90 dias, desafiando governo interino

LA PAZ, 1 Maio (Reuters) - O parlamento da Bolívia, controlado pela oposição, aprovou uma lei na quinta-feira à noite que pede eleições presidenciais dentro de 90 dias, provocando protestos do presidente interino do país, que colocou o país sob bloqueio obrigatório devido ao coronavírus.

Os membros da Assembleia do Movimento Rumo ao Socialismo (MAS), partido político do ex-presidente esquerdista Evo Morales, apoiaram a medida, que estabelece que as eleições gerais devem ocorrer em 2 de agosto.

O pleito, que inicialmente deveria ser realizada em 3 de maio, é uma repetição das eleições de outubro do ano passado que provocaram protestos e violência generalizadas e levaram à renúncia de Morales.

A data de 3 de maio foi adiada em março devido à pandemia global de coronavírus e a uma quarentena obrigatória na Bolívia, que deve durar até 10 de maio. O tribunal eleitoral propôs uma nova data de eleição entre 7 de junho e 6 de setembro.

A presidente interina Jeanine Anez, candidata nas próximas eleições, acusou Morales e o candidato à presidência do MAS, Luis Arce, de colocar em risco a vida dos bolivianos na tentativa de recuperar o controle do país, que está em quarentena obrigatória.

“Na Bolívia, a votação é obrigatória e força quase 6 milhões de pessoas de ir para a rua em um único dia e no meio de uma pandemia trará milhares e milhares de infecções, o que pode gerar centenas de mortes”, disse Anez em um comunicado. declaração.

A Constituição boliviana permite que a presidente do Parlamento, Eva Copa, membro do MAS, promulgue uma lei se for determinado que o Poder Executivo a rejeita sem argumentos sólidos.

A Bolívia tem mais de 1.100 casos confirmados de coronavírus e 62 mortes, segundo o Ministério da Saúde.