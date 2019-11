ONU alerta que crise na Bolívia pode "sair do controle" após mortes em protestos

LA PAZ (Reuters) - A Organização das Nações Unidas alertou neste sábado que a violência na Bolívia pode “sair do controle”, após uma noite de conflitos entre forças de segurança e produtores de coca leais ao ex-presidente Evo Morales que deixaram pelo menos oito mortos.

Morales renunciou sob pressão da polícia e das Forças Armadas da Bolívia no domingo passado, depois que relatório da Organização dos Estados Americanos apontou fraude eleitoral na vitória do então presidente na votação de 20 de outubro. Ele então se asilou no México.

O esquerdista e carismático ex-produtor de coca chamou a sua deposição de “golpe” e criticou as crescentes acusações de repressão dura pelas forças de segurança sob a Presidência interina da ex-parlamentar conservadora Jeanine Añez.

“Os líderes do golpe massacram povos indígenas e humildes porque eles pediram por democracia”, disse Morales no Twitter na sexta-feira, após relatos de mortes crescentes.

Añez culpou Morales por alimentar a violência do exterior e disse que seu governo deseja realizar eleições e se reunir com a oposição.

A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, alertou que o aumento da violência pode usurpar o processo democrático.

“Estou preocupada que a situação na Bolívia possa sair de controle se as autoridades não lidarem com isso... com total respeito pelos direitos humanos”, disse Bachelet em comunicado.

“Ações repressivas das autoridades... provavelmente colocarão em risco qualquer via possível para o diálogo”, acrescentou.