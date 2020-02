Evo Morales se opone a bloqueo a su candidatura, buscará otras instancias legales

BUENOS AIRES, 21 feb (Reuters) - El expresidente boliviano Evo Morales criticó el viernes la prohibición a su postulación para el Senado en las elecciones de mayo, mientras que sus abogados señalaron que el líder izquierdista buscará proteger sus derechos.

El expresidente boliviano Evo Morales durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, Febrero 21, 2020. REUTERS/Agustín Marcarian

El tribunal electoral boliviano informó el jueves que el exmandatario no podrá ser candidato a senador como pretendía, debido a que no está habilitado para competir en las elecciones del 3 de mayo por no cumplir con el requisito de residencia en el país ya que vive en Argentina desde que abandonó Bolivia en noviembre.

Morales renunció a su cargo tras fuertes protestas de la oposición y por haberse quedado sin el respaldo de las Fuerzas Armadas debido a las acusaciones de fraude en su contra en los comicios presidenciales de octubre. El exmandatario dijo que fue víctima de un golpe de Estado.

Los abogados de Morales sostuvieron el viernes que la decisión del tribunal sobre su candidatura es infundada.

“Evo Morales no está afuera de Bolivia por voluntad propia, sino porque se creó una situación de necesidad. Se creó una situación de fuerza mayor, si se quedaba en Bolivia, lo mataban”, dijo a periodistas su abogado Eugenio Raúl Zaffaroni.

Tras abandonar Bolivia, Morales, que dirigió la nación andina durante casi 14 años, primero solicitó asilo en México y luego se mudó a Argentina.

Desde Buenos Aires, Morales está organizando la campaña electoral de su partido socialista y tenía la intención de ser senador. El exmandatario tiene prohibido postularse para presidente.

Gustavo Ferreyra, otro de sus abogados, dijo que Morales podría llevar el asunto a otros organismos bolivianos e internacionales.

“Nosotros le hemos aconsejado a Evo Morales acudir a todas las instancias nacionales e internacionales en procura de la protección más amplia de sus derechos”, explicó el letrado.

Morales, quien acusa al gobierno interino de Bolivia y a la oposición a su partido de liderar lo que él llama un golpe en su contra, criticó la decisión del tribunal de prohibir su candidatura.

“Pueden hacer lo que quieran conmigo, pero que no destrocen la democracia la derecha y el Tribunal Supremo Electoral. Que no destruyan a Bolivia”, sostuvo.

Reporte de Horacio Soria, Escrito por Adam Jourdan, Traducido por Eliana Raszewski, Editado por Manuel Farías