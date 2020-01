Índice acionário do Japão acompanha Taiwan e tem queda de olho em reunião da OMS

TÓQUIO (Reuters) - O mercado acionário do Japão recuou nesta quinta-feira com uma forte perda nas ações de Taiwan acelerando as vendas em Tóquio, enquanto investidores ficavam de olho em uma reunião da Organização Mundial da Saúde (OMS) relacionada ao surto de coronavírus.

Avenidas vazias em Xangai 30/01/2020 REUTERS/Aly Song

O índice Nikkei terminou a quinta-feira em queda de 1,72%, a 22.977,75 pontos, depois de ter alcançado mais cedo o nível mais baixo desde 21 de novembro.

As perdas no mercado japonês aceleraram depois que as ações em Taiwan despencaram na abertura, em seu primeiro dia de negociações desde o feriado de Ano Novo Lunar.

O índice de Taiwan fechou com recuo de 5,75%, maior queda desde outubro de 2018, no que pode ser um indicador de como as ações chinesas vão reagir quando os mercados financeiros reabrirem em 3 de fevereiro.

O comitê emergencial da OMS vai se reunir a portas fechadas nesta quinta-feira para decidir se o novo vírus da China, que já se espalhou para mais de 15 países, constitui agora emergência global.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,72%, a 22.977 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 2,62%, a 26.449 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC permaneceu fechado.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não teve operações.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,71%, a 2.148 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 5,75%, a 11.421 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,37%, a 3.170 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,33%, a 7.008 pontos.