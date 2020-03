Futuros de Wall St atingem limite de queda por choque com viagens da Europa

Operador na Bolsa de Valores de Nova York 11/03/2020 REUTERS/Andrew Kelly

(Reuters) - Os futuros dos índices acionários dos Estados Unidos atingiram o limite de baixa nesta quinta-feira pela segunda vez nesta semana, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, suspendeu viagens da Europa mas não conseguiu convencer os mercados de que pode conter os danos econômicos do coronavírus.

Os e-minis do S&P 500 perdiam 139,25 pontos, ou 5,08%, no limite de queda de 2.601 pontos, indicando quando o índice referencial pode cair quando as negociações abrirem nesta sessão.

Os e-minis do Dow perdiam 1.231 pontos, ou 5.22%, e os e-minis do Nasdaq 100 caíam 402 pontos, ou 5.02%.

Reportagem de Sagarika Jaisinghani em Bengaluru