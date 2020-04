Las bolsas europeas pierden terreno ante los temores por la pandemia

Pantalla con el índice de precios de acciones alemanas DAX en la Bolsa de Fráncfort, Alemania. 23 abril 2020. REUTERS/Staff

24 abr (Reuters) - Las bolsas europeas caían el viernes por el temor a un severo y persistente daño económico de la pandemia después de que un informe planteara dudas sobre el progreso en el desarrollo de un tratamiento para la COVID-19. El índice paneuropeo STOXX 600 cedía un 1,1% a las 0719 GMT, y el FTSE 100 de Londres caía un 1,3%, después de que un indicador macroeconómico mostrara que las ventas al por menor en el Reino Unido se estrellaron en marzo.

Los mercados de valores mundiales eran empujados a terreno negativo después que un ensayo clínico indicara que el fármaco experimental de Gilead Sciences Inc no ayudó a los pacientes con COVID-19 en situación severa, pese a que la farmacéutica dijo que los resultados no eran concluyentes porque el estudio se terminó antes de tiempo.

Todos los principales sectores europeos caían al principio de la sesión, y el índice bancario lideraba los descensos, después de que S&P rebajara la calificación crediticia de Commerzbank por un escalón y bajara la perspectiva del rating de Deutsche Bank de estable a negativa.

Información de Sagarika Jaisinghani en Bengaluru; editado por Saumyadeb Chakrabarty, traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk