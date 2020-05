Bolsonaro diz que divulgação de vídeo desfaz farsa sobre suposta interferência na PF

Presidente Jair Bolsonaro em Brasília 13/05/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, por meio de postagem no Facebook, que a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, cujo acesso foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, representa “mais uma farsa desmontada”.

“Nenhum indício de interferência na Polícia Federal”, acrescentou Bolsonaro na publicação, feita logo após a decisão do ministro do Supremo, tomada no âmbito de inquérito que investiga acusação do ex-ministro da Justiça Sergio Moro de que Bolsonaro teria tentado interferir no comando da PF.

Posteriormente, em entrevista à Rádio Jovem Pan, o presidente disse que não existe no vídeo qualquer parte sobre a suposta interferência. “Cadê a parte do vídeo onde falo em superintendente ou diretor-geral da Polícia Federal? Eu falo da minha segurança pessoal”, afirmou.

Por Gabriel Ponte