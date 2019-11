Bolsonaro acusa Witzel de agir para vincular seu nome ao assassinato de Marielle

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro acusou neste sábado o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de manipular o processo sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) no ano passado para incluir seu nome e de estar usando a “máquina do estado” para perseguir a ele, parentes e amigos com o objetivo de se tornar presidente da República.

Durante a semana, Bolsonaro teve seu nome envolvido quando reportagem da TV Globo informou que um porteiro depôs na investigação da Polícia Civil do Rio sobre a morte de Marielle e mencionou que Élcio Queiroz, acusado de dirigir o carro usado no assassinato da vereadora e de seu motorista Anderson Gomes, em março do ano passado, entrou no condomínio afirmando que ia à casa de Bolsonaro e que teve a entrada autorizada pelo “seu Jair”.

Posteriormente, o Ministério Público do Rio informou que o porteiro mentiu no depoimento.

“Quem está por trás disso? Não tenho dúvida, governador Witzel, que só se elegeu graças a meu filho, (senador) Flávio Bolsonaro, que colou nele o tempo todo”, disse.

“Chegando (no governo), (Witzel) virou inimigo nosso e começou a usar a máquina do estado para perseguir Flávio, Carlos, eu, o (deputado) Hélio Negão e tudo quanto é amigo meu está sendo investigado”, completou, em fala à imprensa neste sábado.

Segundo Bolsonaro, o governador fluminense acalenta o sonho de disputar o Palácio do Planalto em 2022 e estaria usando desse tipo de expediente para desgastá-lo — o atual presidente já disse ser candidato à reeleição.

O presidente afirmou ter convicção de que Witzel agiu para incluir seu nome no processo e alertou esperar que agora a culpa não pode recair sobre o porteiro. Disse ainda que não levou a sério a menção que o governador do Rio fez do seu suposto envolvimento no caso de Marielle, quando Witzel relatou a citação do porteiro em encontro de ambos no dia 9 de outubro.

Mas, agora, o presidente considera que a autoridade fluminense teve acesso a uma investigação protegida por segredo de Justiça e que vai buscar reparações sobre o episódio.

Anteriormente, Bolsonaro já havia acusado Witzel de supostamente atuar de forma irregular nesse caso e o governador fluminense se defendido publicamente das afirmações feitas. Ele não se manifestou ainda neste sábado.

Reportagem de Ricardo Brito