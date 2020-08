Ibovespa à vista recua com agenda político-fiscal sob holofotes; IRB cai 5,6%

07/01/2016 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista começava a segunda-feira com o Ibovespa em queda em meio a um viés misto nos mercados no exterior, em semana marcada por eventos político-fiscais relevantes no país, entre eles o envio ao Congresso do Orçamento de 2021 e uma esperada definição sobre a prorrogação do auxílio emergencial.

Da cena corporativa, IRB Brasil RE era destaque negativo, em baixa de 5,6%, após balanço divulgado na madrugada de sábado que mostrou prejuízo líquido de 685,1 milhões de reais de abril a junho, além de aviso pela companhia de que os ajustes ainda não acabaram. [nL1N2FV056]

Às 10:11, o Ibovespa caía 0,74 %, a 101.387,51 pontos.

Esta segunda-feira é oficialmente o último dia para o governo entregar ao Congresso o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021 e fechar a previsão de receitas e despesas da União para o próximo ano.

“A incerteza sobre o conteúdo do PLOA 2021 é elevada em razão da dificuldade matemática de conciliar ex-ante todas as pressões por maiores investimentos públicos (Pró-Brasil), orçamento militar e expansão da rede de proteção social (Renda Brasil)”, afirmou o BTG Pactual em comentário a clientes.

Mais cedo, o Banco Central também divulgou que a dívida bruta brasileira, considerada a principal medida da saúde fiscal do país, subiu 10,7 pontos no ano até julho, ao patamar recorde de 86,5% do Produto Interno Bruto (PIB).[nL1N2FX0GN]

Quanto ao auxílio emergencial, o deputado Arthur Lira (PP-AL), líder do bloco parlamentar conhecido como centrão, afirmou no sábado que o presidente Jair Bolsonaro anunciará terça-feira a prorrogação do benefício pago a vulneráveis e trabalhadores informais devido à pandemia de coronavírus.[nL1N2FV07Z]

No exterior, os futuros acionários dos Estados Unidos tinham pequenas variações, embora apostas em uma recuperação econômica apoiada pelo estímulo prolongado do Federal Reserve ainda deem suporte para que o S&P 500 registre seu melhor agosto em mais de três décadas.[nL1N2FX090]

Também no noticiário externo, a atividade industrial da China cresceu a um ritmo mais lento em agosto após enchentes no sudoeste do país afetarem a produção, mas o setor de serviços expandiu a uma taxa sólida em um impulso para a economia em meio à recuperação do choque pelo coronavírus. [nL1N2FX07S]