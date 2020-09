03/04/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O tom positivo prevalecia na bolsa paulista na manhã desta terça-feira, com Gol entre as maiores altas do Ibovespa após anunciar pagamento de dívida de 300 milhões de dólares, enquanto agentes financeiros também avaliam o desempenho do PIB brasileiro no segundo trimestre e anúncio de auxílio emergencial de 300 reais até o final do ano.

Às 10:17, o Ibovespa subia 1,14 %, a 100.502,1 pontos.