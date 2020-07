Ibovespa à vista avança nos primeiros negócios de semana cheia

REUTERS/Rahel Patrasso

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista adotava tom positivo nos primeiros negócios desta segunda-feira, que abre semana com uma bateria de resultados corporativos, incluindo o das gigantes Petrobras e Vale, além de agenda relevante nos Estados Unidos.

Às 10:15, o Ibovespa subia 0,63 %, a 103.025,99 pontos.

O movimento estava alinhado aos futuros acionários norte-americanos, onde o mini contrato do S&P 500 avançava 0,4%, enquanto, na Europa, o FTSEurofirst 300 cedia 0,3%. Os preços do petróleo avançavam.

A semana nos EUA inclui decisão do Federal Reserve, conforme destacou a Guide Investimentos, assim como o PIB do segundo trimestre e balanços de empresas como Apple, Amazon e Alphabet, tendo de pano de fundo expectativa de novo pacote de estímulos.

No Brasil, a temporada de resultados do segundo trimestre ganha tração, mas também o cronograma da comissão mista no Congresso deve calibrar expectativas sobre o progresso da reforma tributária em 2020.

Da cena corporativa, Hypera disparava cerca de 4% após balanço trimestral com crescimento do lucro e receita entre abril e junho, bem como projeções do ano e comunicado de que estuda venda da marca Xantinon.

Outro destaque no noticiário era o pedido de demissão pelo presidente-executivo do Banco do Brasil conhecido na última sexta-feira, embora o efeito limitado nas ações, que oscilavam ao redor da estabilidade.