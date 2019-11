Ibovespa cai 2%, após Lula deixar a prisão

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em forte queda nesta sexta-feira, após decisão judicial de libertar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva algumas horas antes do fim do pregão.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,98%, a 107.413,33 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro no pregão somava 18 bilhões de reais.

Com a queda da sessão, o Ibovespa inverteu o acumulado da semana, passando a ter queda de 0,72% na semana, também segundo dados antes do ajuste de fechamento.

Por Paula Arend Laier