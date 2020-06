Índice tem melhor trimestre desde 2003 com liquidez global e Selic baixa

REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou praticamente estável nesta terça-feira, o que não atrapalhou para que contabilizasse o terceiro mês seguido com desempenho positivo e garantisse a melhor performance trimestral desde 2003.

A forte recuperação nos últimos meses teve suporte na ampla liquidez global decorrente principalmente de medidas de vários países no combate aos efeitos econômicos da pandemia do Covid-19, mas também na queda da Selic a mínimas históricas.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou a sessão com variação positiva de 0,06%, a 95.791,78 pontos, de acordo com dados preliminares, encerrando junho com valorização de 9,6% e o trimestre em alta de 31% - melhor resultado trimestral desde o final de 2003 e maior alta percentual para um segundo trimestre desde 1997.

O giro financeiro no pregão desta terça-feira totalizava 23,9 bilhões de reais.

Para ver as maiores altas do Ibovespa, clique em

Para ver as maiores baixas do Ibovespa, clique em

Por Paula Arend Laier, edição Alberto Alerigi Jr.