Ibovespa fecha acima dos 100 mil pontos pela 1º vez desde março

REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, acima dos 100 mil pontos pela primeira vez desde março, apoiado no viés positivo dos mercados no exterior, com CVC Brasil e Cogna avançando mais de dois dígitos e liderando os ganhos da sessão.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,88%, a 100.030,27 pontos. O volume financeiro somava 22,55 bilhões de reais.

Na semana, acumulou alta de 3,4%, mantendo em julho o viés positivo dos últimos três meses, apoiado no cenário de juros bastante baixos no país e sinais de que o pior para atividade econômica brasileira pode ter ficado para trás.

Os dados são preliminares, anteriores ao ajuste de fechamento.

Por Paula Arend Laier