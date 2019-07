Impulsionado por Previdência, Ibovespa tem novo recorde

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançou mais de 1,5% nesta quinta-feira, fechando em nova máxima histórica, após aprovação do texto da Previdência na comissão especial, ampliando a chance de a matéria ser votada no plenário da Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar.

O Ibovespa subiu 1,51%, a 103.582,81 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro da sessão, sem referência de Wall Street devido ao feriado norte-americano do Dia da Independência, somava 12,4 bilhões de reais.

Por Peter Siqueira