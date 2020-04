Ibovespa fecha em queda com cautela antes de feriadão, mas sobe na semana

Bolsa de valores de São Paulo 25/07/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira, após superar 80 mil pontos na máxima da sessão, vindo de três pregões de alta, refletindo cautela e alguma realização de lucros diante de fim de semana prolongado e ambiente ainda volátil nos mercados. Ainda assim, o índice acumulou ganho de mais de 12% na semana.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,68%, a 78.093,75 pontos, após subir 2,3% no melhor momento da sessão, de acordo com dados preliminares. O desempenho dos últimos quatro pregões representa o melhor resultado semanal desde o começo de março de 2016.

O volume financeiro no pregão desta quinta-feira somava 23 bilhões de reais.

Por Paula Arend Laier