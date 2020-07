Ibovespa futuro recua com receios sobre avanço de casos de coronavírus

Testagem em Houston, Texas, nos EUA 7/7/2020 REUTERS/Callaghan O'Hare

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa futuro com vencimento mais curto recuava na manhã desta sexta-feira, em movimento alinhado aos futuros acionários norte-americanos, em sessão também marcada por queda dos preços do petróleo no mercado externo.

Por volta das 09:20, o contrato do Ibovespa com vencimento em 12 de agosto tinha queda de 0,4%, a 98.710 pontos.

Na visão do BTG Pactual digital, o viés mais negativo no exterior reflete a preocupação dos investidores com o avanço dos casos de coronavírus e com o consequente ritmo de recuperação da economia, conforme publicado em sua conta no Twitter.