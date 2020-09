Ibovespa futuro recua com exterior misto e reforma administrativa no radar

03/04/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa futuro cedia nos primeiros negócios desta quinta-feira, em meio a um viés misto no mercado externo, com agentes financeiros na expectativa da apresentação da proposta de reforma administrativa que será enviada ao Congresso.

Por volta de 09:10, o contrato do Ibovespa com vencimento em 14 de outubro caía 0,67%, a 101.835 pontos.

O Ministério da Economia fará entrevista coletiva às 10h, na qual dará detalhes sobre a Proposta de Emenda à Constituição da reforma administrativa do governo federal.

“Esta medida, que influenciou o otimismo nos últimos dias no mercado financeiro, deve apresentar novas possibilidade de vínculo com a administração pública, como, por exemplo, dois anos de experiência”, observou a equipe da CM Capital Markets.

A agenda doméstica também mostrou que a produção industrial brasileira registrou alta de 8,0% em julho na comparação com o mês anterior.

No exterior, os futuros acionários norte-americanos recuavam com a desaceleração do rali de tecnologia, enquanto os investidores aguardavam dados sobre pedidos semanais de auxílio-desemprego e pesquisas empresariais.

Os pregões europeus, por sua vez, encontravam suporte em apostas contínuas em uma política monetária flexível para combater o choque da crise do coronavírus.

Os preços do petróleo também mostravam declínio, com o Brent caindo 2,05%.