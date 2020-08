Ibovespa futuro oscila pouco com exterior misto

25/07/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa futuro com vencimento mais curto não mostrava uma tendência clara nos primeiros negócios desta quarta-feira, em meio a um cenário misto no exterior, onde a pauta traz a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve na segunda etapa da sessão.

Por volta de 09:25, o contrato do Ibovespa com vencimento em 14 de outubro tinha variação positiva de 0,06%, a 102.180 pontos.

Na véspera, o Ibovespa à vista fechou em alta de 2,48%, a 102.065,35 pontos, com o alívio em relação à permanência do ministro da Economia no governo, além de noticiário corporativo. [nL1N2FK22L]

Em comentários a clientes, o BTG Pactual citou que o mercado brasileiro apresentou importante sessão de alívio na terça-feira, suportado principalmente pelo ambiente externo “que segue proporcionando uma assimetria favorável ao benefício da dúvida” para as recentes sinalizações do governo sobre o quadro fiscal.

“Na prática, o cenário continua altamente desafiador.”