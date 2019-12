Ibovespa supera 112 mil pontos pela 1ª vez após comentários de Trump e notícia sobre negociação China-EUA

09/05/2016 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa acelerou a alta para cerca de 1% e superou os 112 mil pontos pela primeira vez nesta quinta-feira, acompanhando a melhora nos mercados acionários globais, na esteira de noticiário mais favorável sobre as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China.

Às 12:36, o Ibovespa subia 0,93 por cento, a 111.995,45 pontos. Na máxima, chegou a 112.099,62 pontos. O volume financeiro somava 7,3 bilhões de reais.

Após o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmar que os EUA estão “muito próximos” de fechar um acordo comercial com Pequim, o Wall Street Journal noticiou que negociadores norte-americanos ofereceram corte de até 50% nas tarifas em vigor sobre 360 bilhões de dólares em importações provenientes da China, além do cancelamento de novas taxações sobre produtos do país asiático, inicialmente planejadas para entrar em vigor em 15 de dezembro.

O índice MSCI de ações globais, que acompanha os mercados acionários em 49 países, chegou a 551,84 pontos, superando o recorde anterior.