Ibovespa ensaia melhora e chega a superar 93 mil pontos com NY e petróleo; bancos pesam

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa flertava com o território positivo na tarde desta segunda-feira, acompanhando a melhora nos pregões em Wall Street, com Petrobras também reagindo na esteira da recuperação dos preços do petróleo no exterior.

07/01/2016 REUTERS/Paulo Whitaker

Às 15:51, o Ibovespa caía 0,24 %, a 92.572,47 pontos. O volume financeiro somava 35,77 bilhões de reais, inflado pelo exercício de opções sobre ações, que movimentou 11,6 bilhões de reais.

Mais cedo, o Ibovespa chegou a recuar 2,85%, a 90.147,92 pontos, pressionado pela aversão a risco no exterior por preocupações com o risco de uma nova onda de contágio do novo coronavírus, em meio à reaberturas de economias.

Após o término do exercício e com Wall Street passando para o território positivo, o Ibovespa chegou a superar os 93 mil pontos, na máxima até o momento. Em Nova York, o S&P 500 avançava cerca de 1%.

Os preços do petróleo também mudaram de direção, com sinais de que a demanda de combustível estava se recuperando, enquanto membros da Opep+ estavam cumprindo um acordo de corte de produção. O Brent fechou em alta de 2,56%.

“O mercado brasileiro segue o tom do mercado americano”, afirmou Bruno Madruga, chefe de renda variável e sócio da Monte Bravo Investimentos.

Na cena brasileira, ele destacou a notícia de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, escolheu Bruno Funchal para assumir a Secretaria do Tesouro. “O mercado vê o nome com bons olhos.”

Atual diretor de Programas na secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal, ocupará o lugar de Mansueto Almeida, em transição que deve ocorrer até 31 de julho.

DESTAQUES

- CIELO ON disparava 20%, após o WhatsApp, do Facebook, lançar nesta segunda-feira um sistema de pagamento digital no Brasil que contempla parceria com a empresa de meio de pagamentos e outras instituições financeiras. No mercado norte-americano, STONECO e PAGSEGURO recuavam 0,2% e 3,6%, respectivamente.

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON subiam 0,8%, nesta ordem, abandonando a fraqueza do começo da sessão conforme os preços do petróleo no mercado externo também passaram a mostrar valorização.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdia 1,2%, com o setor de bancos como um todo pressionado e ainda pesando no Ibovespa, embora tenha se afastado das mínimas. BRADESCO PN caía 1,5%, BANCO DO BRASIL ON cedia 1,7% e SANTANDER BRASIL cedia 1,2%. O Goldman Sachs reduziu projeções de resultados para o setor, e cortou a recomendação de Itaú para ‘neutra’ e de Santander Brasil para ‘venda’, enquanto manteve ‘compra’ para Bradesco e Banco do Brasil.

- VALE ON subia 1%, também mostrando melhora em relação à abertura, tendo de pano de fundo que os futuros do minério de ferro na China fecharam estáveis, após queda nos estoques da matéria-prima nos portos que apoiou os preços.

- IRB BRASIL RE caía 5,7%, no terceiro pregão seguido de perdas, antes do balanço do primeiro trimestre, previsto para quinta-feira. O papel tem a maior perda do índice em 2020 em meio a uma série de revezes envolvendo a resseguradora.

- CVC BRASIL ON perdia 3,1%, com a volta das preocupações com uma nova onda de casos do novo coronavírus em meio ao processo de reabertura de várias economias, ainda entre os destaques negativos do Ibovespa, mas se afastando das mínimas da sessão.