Ibovespa supera 103 mil pts em dia sem NY e com chance de votação de Previdência em comissão

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava mais de 1% esta quinta-feira, renovando recorde intradia, diante da possibilidade de votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência em comissão especial da Câmara dos Deputados nesta sessão.

Às 11:05, o Ibovespa subia 1,36 %, a 103.429,85 pontos, em sessão que tende a ter a liquidez reduzida por feriado nos Estados Unidos. O volume financeiro somava X bilhões de reais.

Em Brasília, a comissão especial da reforma da Previdência abriu na manhã desta quinta-feira a reunião que deve votar o novo parecer do relator Samuel Moreira (PSDB-SP) e o presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), disse esperar que o texto-base do parecer seja votado ainda nesta manhã.

“Hoje o Ibovespa deve seguir descolado do exterior e totalmente influenciado pelo andamento da avaliação da PEC da Previdência”, destacaram analistas da corretora Mirae Asset, em relatório a clientes.

Nos EUA, as bolsas não funcionam em razão do feriado do Dia da Independência.

DESTAQUES

- VIA VAREJO valorizava-se 3,76%, dando sequência à valorização recente, com expectativas relacionadas à mudança no comando da rede de móveis e eletrodomésticos.

- AZUL subia 2,72% e GOL avançava 3,47%, tendo de pano de fundo a queda do dólar ante o real, além de expectativas de potenciais benefícios para as companhias com a situação da Avianca Brasil, em recuperação judicial.

- RD tinha elevação de 3,09%, também entre as maiores altas da sessão. Na véspera, analista do Brasil Plural elevou a recomendação para ‘overweight’ destacando sólida execução na companhia em administrar margens.

- BRADESCO PN avançava 2,20%, liderando as altas dos bancos do Ibovespa, com ITAÚ UNIBANCO PN valorizando-se 1,20%.

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON subiam 1,03% e 1,11%, respectivamente, embaladas também pelas perspectivas com a análise do texto da reforma da Previdência na comissão.

- VALE tinha variação positiva de 0,29%, conforme os futuros do minério de ferro na China caíram fortemente nesta quinta-feira, quebrando uma série de cinco dias de alta. BRADESPAR, que concentra investimentos na Vale, ganhava 0,22%.

