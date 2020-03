Ibovespa amplia queda com temores do coronavírus e tombo de Petrobras

10/003/2020 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa acelerou a queda nesta quarta-feira diante da escalada do termo global do surto de coronavírus, que a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que pode ser classificado como pandemia.

Às 14:09, o Ibovespa caía 7,16 %, a 85.612,16 pontos. O volume financeiro somava 16 bilhões de reais.

“Estamos profundamente preocupados com os níveis alarmantes de disseminação e severidade e com os níveis alarmantes de inação. Por isso, avaliamos que o Covid-19 pode ser caracterizado como uma pandemia”, afirmou o diretor-geral da OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus em entrevista coletiva.

Com a queda, o índice esvaziou a recuperação de terça-feira, chegando a tocar 85.723,00 pontos no pior momento da sessão, patamar que não atingia desde dezembro de 2018.

Diante da expansão do surto, o governo dos Estados Unidos está avaliando adotar medidas que possam colocar centenas de bilhões de dólares na economia para protegê-la de uma desaceleração, afirmou o secretário do Tesouro do país.

No Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou mensagem ao Congresso na noite da véspera, pedindo aos presidentes da Câmara e do Senado que acelerem a análise de projetos com medidas econômicas.

Mais cedo, a Arábia Saudita afirmou que planeja expandir ainda mais a capacidade de produção de petróleo, impactando no preço da commodity e derrubando as ações da Petrobras, que despencavam e exerciam forte pressão negativa sobre o Ibovespa.