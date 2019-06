Andy Ruiz Jr. cambiará táctica para revancha ante británico Antonhy Joshua

Foto del martes del boxeador Andy Ruiz Jr. en México. Jun 11, 2019. REUTERS/Luis Cortes

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El mexicano-estadounidense Andy Ruiz Jr., campeón del mundo de los pesos pesados, cambiará su táctica y entrenamiento para mantener los títulos de la FIB, la AMB, la OMB y la OIB en la revancha donde el británico Anthony Joshua tratará de recuperarlos.

Ruiz provocó una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo al derrotar a Joshua con un nocaut en el séptimo asalto el 1 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York.

Joshua, que estaba invicto y peleaba por primera vez en Estados Unidos, defendía sus títulos, pero fue derribado cuatro veces en la pelea.

“Vamos a entrenar duro para ganar esa revancha, vamos a cambiar el físico y el entrenamiento para salir más rápido. Estamos tratando de hacer la revancha en México”, dijo Ruiz el miércoles en rueda de prensa.

“Yo no quiero perder esos cinturones, son como mis hijos”, agregó.

El promotor Eddie Hearn dijo la semana pasada que la revancha será en noviembre o diciembre en un lugar a definir.

“Ahora que ya sé cómo es Joshua vamos a hacer todo diferente, me quiero mirar más fuerte, más rápido y vamos a hacer lo posible por ganar esa revancha. No siento presión, me siento feliz porque cumplí mi sueño e hice historia, y ahora hay que mantener esto”, apuntó Ruiz.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco, editado por Javier Leira