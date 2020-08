Brasil apreende 70 mil toneladas de manganês extraído ilegalmente

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil apreendeu 70 mil toneladas de manganês extraído ilegalmente que quatro empresas se preparavam para embarcar para a China e confiscou o minério avaliado em 60 milhões de reais, disse a Agência Nacional de Mineração (ANM).

A ANM informou que a apreensão ocorreu na sexta-feira no Porto de Vila do Conde, próximo à cidade de Belém, no norte do estado do Pará.

Segundo a ANM, as quatro empresas são Sigma Extração de Metais, Timbro Comércio Exterior, RMB Manganês e Chinvest Comércio Importação e Exportação. Elas não tinham autorização para extrair o manganês no Pará, acrescentou a agência.

O manganês empilhado no porto será leiloado e as empresas levadas à Justiça, informou a ANM.

O manganês é geralmente encontrado em combinação com minério de ferro e é usado para melhorar o aço inoxidável. O Brasil é um grande produtor e a maior parte de seu minério é vendida para a China.