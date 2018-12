PF divulga imagens de possíveis disfarces de Battisti, considerado foragido

(Reuters) - A Polícia Federal divulgou neste domingo imagens do italiano Cesare Battisti “com as principais possibilidades de disfarce” que poderiam ser utilizadas pelo ex-guerrilheiro de esquerda, considerado foragido no país após ter sua prisão e extradição decretadas na semana passada.

O presidente Michel Temer assinou na sexta-feira a extradição de Battisti, condenado na Itália por quatro assassinatos cometidos na década de 1970. Na véspera, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux havia determinado a prisão do italiano, ao revogar uma liminar anterior contra a extradição.

O ex-guerrilheiro enfrenta pena de prisão perpétua em seu país natal, que há tempos pede a extradição ao Brasil.

Junto com a divulgação dos retratos de Battisti neste domingo, a PF pediu informações sobre o foragido e garantiu o anonimato de eventuais denúncias.

Battisti foi condenado por quatro assassinatos quando pertencia ao grupo Proletários Armados pelo Comunismo. Ele escapou da prisão em 1981 e morou na França antes de seguir ao Brasil para evitar a extradição para a Itália.

O governo italiano quase conseguiu a extradição em 2000, mas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu asilo a Battisti no Brasil em seu último dia no cargo naquele ano.

Mais recentemente, o presidente eleito Jair Bolsonaro vinha prometendo que iria extraditar Battisti imediatamente após sua posse, no dia 1º de janeiro.

Reportagem de Anthony Boadle, em Brasília