Brasil tem 1.056 mortes por Covid-19 e casos chegam a 19.638, diz ministério

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira que o número de casos confirmados do novo coronavírus no país subiu para 19.638 e que o número de mortos atingiu 1.056.

O número de mortos atribuído pelo ministério ao vírus cresceu em 115 nesta sexta-feia em relação ao informado na véspera, confirmando tendência verificada desde terça-feira de mais de 100 óbitos registrados por dia. O número de novas infecções confirmadas subiu em 1.781, abaixo das 1.930 de quinta-feira e das 2.210 de quarta-feira.

Até quinta-feira, o Brasil havia realizado quase 63 mil testes de detecção do novo coronavírus e tinha cerca de 127 mil casos pendentes de verificação, segundo dados do ministério, que rebateu críticas ao procedimento de testagem e disse que o trabalho é satisfatório na comparação com os demais países.

O ministério informou na ocasião que o Brasil já tinha recebido até quinta-feira 905 mil testes entre rápidos e os de RT-PCR, de um total esperado de mais de 9 milhões a serem entregues até julho. No total, a meta do ministério é obter 22,9 milhões de testes.

Segundo o boletim desta sexta-feira, São Paulo segue sendo o Estado com maior número de casos confirmados e mortos no país: 8.216 e 540, respectivamente. Em seguida, o Rio de Janeiro aparece com 2.464 casos e 147 mortos. O Ceará é o terceiro Estado mais afetado, com 1.478 infecções confirmadas e 58 mortos.

