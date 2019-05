Evaluación negativa de presidente Brasil sube a 31%: sondeo XP Ipespe

RÍO DE JANEIRO, 10 mayo (Reuters) - La evaluación negativa del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro subió al 31% en mayo frente a un 26% en el mes previo, de acuerdo a un sondeo de XP Ipespe publicado el viernes.

De acuerdo con la encuesta, un 35 por ciento de los consultados dijo que el desempeño del gobierno es óptimo o bueno, sin cambios frente a abril, mientras que los que consideran el desempeño de Bolsonaro como regular cayó al 31% en mayo desde un 32% el mes anterior.

Un 3% no respondió o dijo que no podía realizar una evaluación, una baja frente al 7% previo. “Considerando la reducción entre las personas que no respondieron o no podían evaluar, es probable que entrevistados de ese grupo hayan migrado a una evaluación negativa del gobierno”, afirmaron los responsables del sondeo en un comunicado.

El margen de error de la encuesta es de 3,2 puntos porcentuales. Se realizaron 1.000 entrevistas telefónicas del 6 al 8 de mayo.

En cuanto a la expectativa para el resto del mandato de Bolsonaro, el 51% dijo creer que será óptimo o bueno -frente al 50% en abril-, mientras que la expectativa de que será malo o pésimo pasó al 27% desde el 23% y la de que será regular fue a 17% -frente al 18% en el mes previo-.

Reporte de Pedro Fonseca. Editado en español por Javier Leira