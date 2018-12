Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral quer fazer delação premiada, diz O Globo

(Reuters) - O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condenado a quase 200 anos de prisão por acusações relacionadas à Operação Lava Jato, quer fazer uma delação premiada e deu uma procuração para que seu advogado negocie a colaboração com autoridades, segundo nota da coluna Lauro Jardim no jornal O Globo deste domingo.

As conversas, em estágio inicial, já teriam sido iniciadas pelo advogado João Bernardo Kappen, que estaria em contato com o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro e a Procuradoria Geral da República, ainda de acordo com a publicação, que não cita as fontes.

Cabral estaria disposto a contar irregularidades sobre o Poder Judiciário, incluindo o Tribunal de Justiça do Rio e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), e sobre ex-chefes do Ministério Público do Rio de Janeiro, além da compra de votos para a Olimpíada de 2016, afirmou o jornal.

Redação São Paulo