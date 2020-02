Número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil sobe para 16, diz ministério

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério da Saúde elevou neste sábado o número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus surgido na China de 12 para 16. A pasta afirmou que o Brasil segue nenhum caso confirmado da doença.

O ministério informou ainda que 10 casos suspeitos no país já foram descartados.

Os 16 casos suspeitos estão em cinco Estados: Ceará (1), São Paulo (8), Paraná (1), Santa Catarina (2) e Rio Grande do Sul (4), informou a pasta.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) atualizados até às 16h deste sábado e citados pelo ministério, no mundo existem 11.953 casos confirmados de infecção pelo vírus nCoV-2019 (novo coronavírus), dos quais 11.821 na China. Nenhum país latino-americano foi citado até agora com caso confirmado. O número de mortos pela infecção está em 259, todos ocorridos no país asiático.

Na quinta-feira, a OMS declarou que o novo coronavírus é uma emergência de saúde pública internacional.

Por Alberto Alerigi Jr