Número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil sobe para 252--ministério

(Reuters) - O número de casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil aumentou em 45 de sábado para este domingo, a um total de 252, informou o Ministério da Saúde neste domingo ao atualizar os dados em seu site.

Não houve alteração no número de infecções confirmadas, que segue em dois.

São Paulo é o Estado com maior quantidade de casos suspeitos (136), seguido por Rio Grande do Sul (27), Rio de Janeiro (19) e Minas Gerais (17).

No sábado, o ministério confirmou o segundo caso no Brasil, depois de na quarta registrar o primeiro. Os dois pacientes residem no Estado de São Paulo e voltaram de viagem da Itália —país europeu mais atingido pelo surto, com 888 casos confirmados e 21 mortes.

Citando dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Ministério da Saúde do Brasil informou ainda que em todo o mundo há 85.403 infeccções por COVID-19 confirmadas, com China (79.394) e Coreia do Sul (3.150) liderando. Um total de 2.924 mortes no mundo é atribuída ao vírus, com a maior parte (2.838) na China.

