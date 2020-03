Brasil registra 23 novos casos confirmados de coronavírus; total chega a 121

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registra agora 121 casos confirmados de coronavírus, disse o Ministério da Saúde neste sábado, com 23 novos registros frente ao número da sexta-feira.

O ritmo de avanço é próximo ao visto na sexta-feira, quando foram registradas 22 novas ocorrências do vírus. Existem ainda 1.496 casos suspeitos, mas nenhuma morte até o momento, segundo os números do governo.

São Paulo segue como Estado com maior número de infecções confirmadas, com 65, contra 56 na sexta-feira. No Rio de Janeiro são 22 casos confirmados, ante 16 na véspera.

O ministério registrou casos confirmados com transmissão local na Bahia, além de casos já reportados antes no Rio de Janeiro e São Paulo.

Em meio ao crescimento dos casos, governos estaduais têm adotado medidas para tentar conter a disseminação do vírus.

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), anunciou ações que incluem suspensão por 15 dias de aulas nas redes pública e privada de ensino a partir de segunda-feira e a recomendação para que pessoas não frequentem praias.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), também divulgou medidas, como suspensão gradativa das aulas nas escolas estaduais. De 16 a 23 de março, as escolas estarão abertas para aula normal e fornecimento de orientações às famílias, sendo que a partir de então as atividades serão suspensas.

Por Luciano Costa