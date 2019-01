Hijo de presidente brasileño Bolsonaro no se reúne con fiscales que investigan pagos sospechosos

RIO DE JANEIRO (Reuters) - El hijo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo el jueves que no se reuniría inmediatamente con los fiscales para explicar los pagos sospechosos ejecutados por su exchofer, un episodio que ha nublado los primeros días de su padre en el cargo.

Imagen de archivo de Flavio Bolsonaro detrás de su padre y presidente de Brasl Jair Bolsonaro en Brasilia, Noviembre 27, 2018. REUTERS/Adriano Machado

Las preguntas sobre el origen de los fondos en la cuenta bancaria de Fabricio Queiroz, quien durante años figuró como conductor de la nómina del exlegislador del estado de Río y senador electo Flavio Bolsonaro, han amenazado con manchar la reputación de la familia del presidente, que llegó al poder prometiendo acabar con años de corrupción política en Brasil.

Flavio Bolsonaro, su padre y Queiroz han dicho que son inocentes de cualquier delito.

Los fiscales del estado de Río de Janeiro habían pedido a Flavio Bolsonaro que se reuniera con ellos el jueves para explicar los flujos de efectivo irregulares, después de que Queiroz no asistió a sus citas anteriores por razones de salud.

Pero Flavio Bolsonaro dijo que no se reuniría con los fiscales como estaba previsto y señaló que sólo había sido notificado de la cita el lunes. Prometió organizar una nueva cita.

“Como no estoy siendo investigado, todavía no he tenido acceso a los registros”, escribió en Facebook. “Me comprometo a programar un día y hora para presentar las explicaciones debidamente fundamentadas (...) para que no haya dudas sobre mi conducta”, añadió.

El escándalo surgió después de que el Consejo para el Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil identificó 1,2 millones de reales (305.000 dólares) que en 2016-17 fluyeron a través de la cuenta bancaria de Queiroz. Algunos pagos fueron realizados a la esposa del presidente, Michelle Bolsonaro.

En una entrevista televisiva a fines del mes pasado, Queiroz dijo que el dinero en su cuenta era de un negocio secundario de compraventa de autos. “Soy un hombre de negocios”, dijo. “Yo hago dinero”.

Según el COAF, algunos de los pagos a la cuenta bancaria de Queiroz fueron realizados por otros empleados en la nómina de Flavio Bolsonaro cuando se desempeñó como legislador estatal, incluida la propia hija de Queiroz. El COAF detectó que muchos de los depósitos se hicieron alrededor del mismo día en que se pagaba a los empleados.

En su entrevista televisiva, Queiroz se negó a explicar por qué sus colegas estaban depositando dinero en su cuenta, señalando que eso se lo diría a los investigadores.

Reporte de Gabriel Stargardter; Editado en español por Natalia Ramos