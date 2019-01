Cosecha de soja en Brasil de 2018/2019 será menor a la esperada: sondeo

SAO PAULO, 23 ene (Reuters) - Las escasas lluvias y las altas temperaturas en los principales campos de soja de Brasil borraron las expectativas de otra cosecha récord en la temporada 2018/2019, según un sondeo de Reuters a 10 analistas compilados el miércoles. La estimación promedio de 10 consultoras, incluida la agencia brasileña de suministro y estadísticas de alimentos Conab, muestra que se espera que el país, el mayor exportador mundial de soja, produzca 117 millones de toneladas en el ciclo actual. El sondeo supone una brusca reducción de la producción de 120,8 millones de toneladas pronosticada en una encuesta de noviembre, como resultado de una sequía que afectó a campos de soja de los grandes estados productores. Si Brasil produce 117 millones de toneladas esta temporada, la cosecha de soja se habrá reducido un 2 por ciento respecto de la producción récord del año pasado de 119,3 millones de toneladas, según los datos. "Los efectos de un clima adverso aún no se han visto completamente", dijo Steve Cachia, director de la consultora Cerealpar. "Si las lluvias vuelven a la normalidad, es posible que se puedan contener las pérdidas". FUENTE SOJA ÁREA 2018/19 Agroconsult 117,60 36,20 AgRural 116,90 35,90 Céleres 117,20 36,20 Cerealpar 116,00 n/a Conab 118,80 35,76 IEG FNP 117,50 36,00 INTL FCStone 116,26 36,05 Lanworth 117,64 36,10 Rabobank 117,00 36,00 Safras & Mercado 115,72 36,43 PROMEDIO 117,06 36,07 Previsión mayor 118,80 36,43 Previsión menor 115,72 35,76 Conab 2017/18 119,28 35,15 Datagro, el USDA y el Consejo Internacional de Granos no aparecen en el sondeo porque no han revisado sus pronósticos tras el clima seco. (Reporte de José Roberto Gomes Editado en español por Javier López de Lérida)