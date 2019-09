Brasil inicia negociações de livre comércio com México

Containers no porto de Santos (SP) 14/09/2016 REUTERS/Fernando Donasci

SÃO PAULO (Reuters) - O secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, disse nesta segunda-feira que o governo brasileiro iniciou formalmente negociações de livre comércio com o México, em uma tentativa de construir um complexo pacto comercial entre as duas maiores economias da América Latina.

As negociações representam o mais recente capítulo nos esforços do Brasil para abrir sua economia e manter relações comerciais com mais países. Sob o governo de Jair Bolsonaro, o Brasil também já iniciou conversas por um acordo comercial com os Estados Unidos.

Em discurso durante conferência organizada pelo Conselho Empresarial Brasil-China, Troyjo disse que o Brasil espera aumentar o comércio com o México, destacando a venda de produtos agrícolas.

Em julho, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que irá buscar um acordo comercial com o Brasil, sugerindo que uma relação amigável com Bolsonaro poderia ajudar a reduzir as barreiras de comércio entre as duas maiores economias das Américas.

O Ministério da Economia mexicano não respondeu de imediato a um pedido por comentários.

Reportagem de Ana Mano e Diego Oré