Brasil fica no empate de 1 x 1 com a Nigéria e Neymar se machuca

CINGAPURA (Reuters) - A seleção brasileira empatou por 1 x 1 com a Nigéria neste domingo, em amistoso em Cingapura no qual Neymar teve que ser substituído aos 12 minutos por causa de uma lesão.

O atacante do Paris Saint-Germain, em sua 101ª partida pelo Brasil, deixou o campo com a mão na parte de trás da perna esquerda, sendo substituído por Philippe Coutinho.

Um porta-voz da seleção disse que Neymar “sentiu desconforto” na coxa esquerda e que será examinado pelos médicos do PSG quando voltar à França.

O empate ampliou a série sem vitórias do Brasil para quatro jogos.

A equipe africana abriu o placar aos 35 minutos, quando Joe Aribo encontrou espaço na área e chutou rasteiro para marcar seu segundo gol em duas partidas por sua seleção.

O Brasil empatou aos 3 minutos do segundo tempo, com Casemiro, que aproveitou uma sobra dentro da área após cabeceio de Marquinhos no travessão.

Casemiro ainda cabeceou uma bola na trave e Coutinho poderia ter feito o segundo a 5 minutos do fim, mas o placar permaneceu em 1 x 1.

Desde a conquista da Copa América em julho, a seleção brasileira também empatou com a Colômbia e o Senegal e perdeu para o Peru.

Reportagem de Andrew Downie