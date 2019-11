Enorme subasta petrolera en Brasil decepciona, sólo Petrobras y estatales chinas pujan

El ministro de Energía de Brasil, Bento Albuquerque, habla durante la subasta de campos petroleros en alta mar, en Río de Janeiro, Brasil. 6 de noviembre de 2019. REUTERS/Pilar Olivares

RIO DE JANEIRO, 6 nov (Reuters) - Una enorme subasta de petróleo en Brasil, considerada una de las más grandes de la historia, no cumplió el miércoles con las expectativas, ya que los altos precios y la tibia demanda convirtieron la esperada licitación en un vergonzoso error de cálculo de un gobierno con problemas de liquidez.

La empresa petrolera brasileña Petroleo Brasileiro SA y compañías estatales chinas fueron las únicas en presentar ofertas de entre más de una docena de grandes petroleras mundiales que se habían inscrito.

Las acciones de Petrobras, como se conoce a la petrolera brasileña, revertían sus ganancias tras la noticia, mientras que la moneda de Brasil, el real, se debilitó un 2% por la falta de inversión extranjera en los campos.

“Pensamos que habría competencia. No la hubo, pero no es el lugar para comentarlo”, dijo el presidente ejecutivo de Petrobras, Roberto Castello Branco, después de la subasta.

Aún así el Gobierno brasileño consiguió cerca de 70.000 millones de reales (17.000 millones de dólares) en concepto de honorarios por la puja mínima de Petrobras en consorcio con petroleras chinas para el bloque más grande de la subasta, Búzios, y por la oferta única de Petrobras por el bloque más pequeño, Itapu.

Si los cuatro bloques hubieran recibido ofertas, el gobierno habría obtenido 106.500 millones de reales, ofreciendo más alivio para un presupuesto federal estrecho y destacando el ascenso de Brasil como potencia petrolera de América Latina. Sin embargo, en el período previo a la subasta, varias empresas, entre ellas las gigantes Togfintal SA y BP Plc, dijeron que no presentarían ofertas si los términos les resultaban caros.

El ministro brasileño de Minas y Energía, Bento Albuquerque, dijo que el gobierno estaba “satisfecho” con los resultados de la subasta, y que los bloques Sepia y Atapu, que no atrajeron ningún interés, serían subastados el próximo año. En el enorme bloque Buzios, Petrobras tomó una participación del 90%, mientras que el 10% se repartió en partes iguales entre los socios chinos: China National Offshore Oil Corp (CNOOC) y China National Oil and Gas Exploration and Development Corp (CNODC), una unidad de China National Petroleum Corp. (1 dólares = 4,0650 reales)

Información de Gram Slattery, Marta Nogueira y Marianna Parraga; Información adicional de Rodrigo Viga Gaier, Roberto Samora y Gabriel Stargardter en Rio de Janeiro, Jake Spring en Brasilia y Ron Bousso en Londres; Traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk.; Editado en español por Javier López de Lérida