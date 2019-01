CONTEXTO-¿Son los "Chicago Boys" de Chile un modelo para el Brasil de hoy?

BRASILIA (Reuters) - El presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, ha puesto la política económica en manos de un equipo de expertos formados en la Universidad de Chicago y encabezados por el ministro del sector, Paulo Guedes, quienes aplicarán una terapia de choque liberal a la mayor economía de América Latina, tal como hicieron los “Chicago Boys” de Chile hace cuatro décadas bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet.

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, asiste a una ceremonia en la sede de la petrolera estatal Petrobras en Río de Janeiro. Imagen de archivo. 3 de enero de 2019. REUTERS/Sergio Moraes

GÉNESIS

Los llamados Chicago Boys eran un grupo de jóvenes economistas chilenos que estudiaron en la Universidad de Chicago con el Premio Nobel de Economía Milton Friedman (1912–2006), quien luego fue asesor del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y de la primera ministra británica, Margaret Thatcher.

El grupo convenció al dictador chileno, el general Augusto Pinochet, de aplicar políticas de libre mercado, abrir la economía y privatizar empresas estatales, pero no la minera de cobre Codelco.

El país eliminó controles de precios, liberalizó las importaciones y desreguló el mercado financiero, lo que permitió la entrada de capital extranjero gracias a una moneda atada al dólar.

RESULTADOS INICIALES

A sus políticas se les atribuyó un impulso inicial a la estancada economía de Chile, que creció un promedio del 7,9 por ciento entre 1977 y 1980. La inflación se desaceleró desde las cifras de tres dígitos registradas durante el gobierno socialista de Salvador Allende, quien fue derrocado por un golpe militar en 1973.

Las políticas fueron vilipendiadas por críticos de izquierda que dijeron que profundizaban la pobreza y aumentaban el desempleo entre una clase trabajadora privada de derechos sindicales y políticos. Además, la deuda en dólares creció rápidamente.

RECESIÓN

La estrategia se vio afectada por la crisis del petróleo de 1979, que hizo que los precios se dispararan y debilitó el dólar estadounidense, al que se había fijado la moneda.

Friedman más tarde repudiaría el tipo de cambio fijo, diciendo que no había sido idea suya. La crisis económica de 1982 hundió a Chile en su peor recesión desde la década de 1930, el PIB se contrajo un 14,3 por ciento y el desempleo subió a un 23,7 por ciento.

Empresas quebraron y los bancos tuvieron que ser rescatados por el gobierno. La crisis llevó a que Pinochet corrigiera el rumbo, reemplazando al equipo de Chicago por economistas más inclinados a la intervención estatal y al proteccionismo. Las políticas ortodoxas se retomaron en 1985.

LEGADO

No obstante, y pese a los problemas sociales creados por un régimen militar represivo, las políticas de los Chicago Boys sentaron las bases para que Chile se transformara de un país pobre a la economía con mejor desempeño en América Latina y con el ingreso per cápita más alto. A pesar de una población de solo 18 millones, Chile es conocido como un próspero exportador de una amplia gama de productos, no solo de cobre.

El modelo económico iniciado por los Chicago Boys fue seguido por los opositores de Pinochet, quienes mantuvieron algunos de sus principios después de que se restableció el gobierno civil democrático en 1990.

Reporte de Anthony Boadle; Editado en español por Javier López de Lérida