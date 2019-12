S&P eleva perspectiva para o rating do Brasil, cita melhora de posição fiscal

Fachada do prédio da Standard & Poor's em Nova York. 05/02/2013. REUTERS/Brendan McDermid

SÃO PAULO (Reuters) - A agência de classificação de risco de crédito S&P elevou nesta quarta-feira, de estável para positiva, a perspectiva para o rating de longo prazo em moeda estrangeira do Brasil, hoje em BB-.

Embora preveja que a relação dívida/PIB do país deva continuar a crescer nos próximos três anos, a agência citou a perspectiva de melhora da posição fiscal do país, após a aprovação da reforma da Previdência e com a perspectiva de continuidade da agenda fiscal em 2020, embora o risco de reveses continue material.